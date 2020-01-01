جدارية في تولوز الفرنسية للأسير القائد أحمد سعدات

رام الله / سما /

دشنت المنظمة الدولية لدعم السجناء الثوريين (Secours Rouge Toulouse) جدارية للأمين العام للجبهة الشعبية الأسير القائد أحمد سعدات، وذلك في منطقة شعبية بمدينة تولوز الفرنسية، تضامناً مع الحركة الأسيرة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية.

ودعا القائمون على الجدارية التي كتب عليها عبارة " الحرية لأحمد سعدات... عاشت المقاومة الفلسطينية"، إلى ضرورة تعزيز الجهود من أجل إطلاق سراح الرفيق أحمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة، إلى أن حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة، ودعم المقاومة الفلسطينية لا سيما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصاعدت في السنوات الأخيرة في المدن الفرنسية، وخصوصاً في مدينة تولوز الفرنسية، حيث تنشط رابطة فلسطين ستنتصر والتي نظمت عشرات الفعاليات والأنشطة المتضامنة مع فلسطين، والحركة الأسيرة ومع المناضل المعتقل في السجون الفرنسية جورج عبدالله، بالإضافة إلى تنظيمها حملة ضد قيام بلدية تولوز بإبرام توأمة مع بلدية " تل أبيب" ، علماً أن المنظمة الدولية لدعم السجناء الثوريين ( Secours Rouge ) تنظم أسبوعاً دولياً للسجناء الثوريين يشمل المناضلين جورج عبدالله وأحمد سعدات.

وتمتلئ ساحات وجدران الساحات العامة ومحطات القطار والشركات المُطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، بعشرات البوسترات واليافطات المؤيدة للشعب الفلسطيني وللجبهة الشعبية وللأسرى.