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مصري يلقي زوجته من الطابق الخامس بعد اكتشافه إصابتها بكورونا

الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصري يلقي زوجته من الطابق الخامس بعد اكتشافه إصابتها بكورونا


سما / وكالات/

 تعامل رجل مصري مع زوجته بطريقة غريبة وإجرامية بعد علمه بإصابتها بوباء كورونا المستجد.

وبحسب موقع صحيفة "الوطن" المصري، قام الزوج بإلقاء زوجته من مسكن الزوجية في الطابق الخامس، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الزوج، وبمواجهته بما هو منسوب إليه، اعترف "بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وزادت بعد معرفته بأنها مصابة بفيروس كورونا، وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج".

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق التحقيق لم يتمكن من سماع أقوال الزوجة للوقوف على حقيقة الواقعة وأسبابها، بعد احتجازها داخل عزل كورونا بعد أن خضعت لجراحة في العمود الفقري.

وأمرت النيابة العامة المصرية حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل، وخاطبت المستشفى المحتجز به المجني عليها بإرسال تقريرًا عن حالتها الصحية.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الأمني أن النيابة العامة تنتظر تعافي السيدة وخروجها من عزل كورونا حتى يتسنى لها سماع أقوالها في الواقعة وتحديد أسباب الواقعة رسميًا، خاصة وأن رواية الزوج المتهم استندت إلى عدة أسباب، بينها الخلافات الزوجية.

#مصر #كورونا

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