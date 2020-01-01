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5 إصابات غير محلية بكورونا في الأردن

الثلاثاء 23 يونيو 2020 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات غير محلية بكورونا في الأردن


عمان /سما/

 أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لأردنيين قادمين من الخارج؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة في المملكة إلى 1047.

وقال جابر خلال مؤتمر صحفي: إن "الإصابات الجديدة جميعها لأردنيين قادمين من خارج المملكة، ومقيمين في فنادق الحجر، 3 حالات من السعودية، وحالة من مصر، وحالة من قطر".

وسجلت 21 حالة شفاء من الفيروس من مستشفى الأمير حمزة، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 772 حالة، وبقي تحت العلاج في المستشفيات 141 مصابا بالفيروس، بينهم 103 في مستشفى الأمير حمزة، و33 في منطقة العزل للمصابين في البحر الميت.

وأشار جابر إلى إجراء 5028 فحصا مخبريا لهذا اليوم، ليصبح مجموع الفحوص المخبرية التراكمي 341 ألفا و161 فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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