"يديعوت": طائرة أقلعت من مطار "بن غوريون" تجاه قطر

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن طائرة أقلعت من مطار "بن غوريون" تجاه العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت أنه "عند الظهر أقلعت طائرة (N467AM) من مطار بن غوريون إلى العاصمة القطرية الدوحة، الطائرة توقفت في الدوحة لمدة تقل عن ساعة، وهي الآن في طريق العودة لإسرائيل".

وتساءلت الصحيفة: "هل يتعلق الأمر بمنحة قطر الـ 50 مليون دولار لغزة؟ سنعرف لاحقا".

يذكر أن السفير القطري محمد العمادي أعلن مساء اليوم، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.