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مصر تقرر تخفيف الإجراءات الاحترازية بدءا من السبت

الثلاثاء 23 يونيو 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تقرر تخفيف الإجراءات الاحترازية بدءا من السبت


القاهرة /سما/

: أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري  فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، تخفيف الاجراءات الاحترازية من فايروس كورونا  بدءا من السبت.
وأكد رئيس الوزراء، على أنه اعتبارا من يوم السبت سيتم السماح بفتح المسارح والسينمات بطاقة 25%.

وأعلن مدبولي ، أن وسائل النقل الجماعى ستستمر حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعى الرابعة صباحا.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

ومن اهم القرارات:

 حظر التجول بداية من يوم السبت ٢٧ يونيو من ١٢ منتصف الليل حتى ٤ فجرا

- إعادة فتح المطاعم والكافيهات والنوادي الرياضة بطاقه ٢٥٪ فقط مع منع شرب الشيشة في جميع المقاهي والمطاعم
 
- عودة الأنشطة الرياضية 

- إغلاق المحال الساعة ٩ مساء  والكافيهات الساعة 10مساء 

- فتح كافة دور السينما والمسرح من يوم السبت بنسبة 25%فقط 
 
- تشغيل وسائل المواصلات العامة حتي الساعة ١٢ منتصف الليل وإعادة تشغيلها مرة أخرى من 4 صباحا

- فتح دور العبادة لكل الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة 

- استمرار إغلاق كافة دور المناسبات والحدائق والمتنزهات والشواطئ لفترة زمنية اخرى

#مصر #فيروس كورونا #تخفيف القيود

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