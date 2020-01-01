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العمادي : صرف المنحة القطرية لغزة مطلع الاسبوع القادم

الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي : صرف المنحة القطرية لغزة مطلع الاسبوع القادم


غزة / سما/

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن سعادته أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

#قطر #غزة #اسرائيل #العمادي

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