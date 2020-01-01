بيت لحم: استمرار إغلاق مخيم العزة وأخذ العينات

بيت لحم / سما /

تواصل لجنة طوارئ مخيم بيت جبرين (العزة) في مدينة بيت لحم إغلاق المخيم لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد الإعلان عن وجود إصابات بفيروس كورونا فيه.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الطب الوقائي في حصر المخالطين وإجراء الفحوصات وإصدار نتائجها، حيث من المتوقع أن تصدر نتائج ما يزيد عن 100 عينة هذه الليلة، وبحسب مدير صحة بيت لحم د. شادي اللحام فإن مصدر الإصابات في مخيم العزة سيصبح معروفا لدى وزارة الصحة مع صدور نتائج العينات الجديدة.

وكان قد أعلن سابقا في المخيم عن اغلاق المسجد وجميع المحال التجارية، وتقييد الحركة للمواطنين ومنع دخول المخيم لغير سكانه، وعدم خروج الأهالي من منازلهم خاصة كبار السن والأطفال، وذلك لحين انتهاء اجراءات الطب الوقائي.