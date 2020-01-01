صحة غزة: إجراء 52 عينة ولا إصابات جديدة بكورونا

غزة / سما/

أعلنت وزازة الصحة بغزة، الثلاثاء، أن المختبر المركزي ي فيها اجرى اختبارا ل 52 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية جميعها سلبية و لم يتم تسجيل إصابات جديدة.

واشارت في بيانها اليومي ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة بلغ 12135 جميعها سلبية باستثناء 72 حالة توفيت حالة واحدة منها فقط.

واكدت انها تتابع الحالة الصحية لـ15 مصابا بكورونا يتلقون العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب مدينة غزة بعد شفاء 56 حالة.

اوضحت انها تتابع الحالة الصحية ايضا ل 375 مواطنا في سبعة مراكز للحجر الصحي جميعهم بخير.