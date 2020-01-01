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أبو مويس يبحث مع السفير السلوفيني تعزيز التعاون في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مويس يبحث مع السفير السلوفيني تعزيز التعاون في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي


رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية سلوفينيا لدى دولة فلسطين فويكو كوزما، سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، آليات دعم أبحاث علمية مشتركة، بين باحثين فلسطينيين وسلوفينيين في مواضيع مشتركة تهم البلدين، وتوسيع الشراكات بين الجامعات الفلسطينية والسلوفينية ضمن برنامج "ايراسموس" الممول من الاتحاد الأوروبي، والعمل على تبادل الزيارات بين الكوادر الأكاديمية والطلبة بهدف تبادل الخبرات والتجارب.

واستعرض أبو مويس تجارب الجامعات الفلسطينية في التعليم الالكتروني الذي فرضه انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مشيدا بالنجاحات التي تحققت رغم الإمكانيات المحدودة.

وأوضح أنه يجري العمل حاليا على إقرار قانون للتعليم الالكتروني في فلسطين، مشددا على أن جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي أولوية في استراتيجية الوزارة، لتمكين الخريجين من المنافسة على الوظائف في السوقين العالمية والإقليمية.

وطالب أبو مويس، سلوفينيا بزيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين، مثمنا الدعم السلوفيني المستمر لفلسطين في مختلف المجالات، وأهمها موقفها الرافض لخطة الضم الإسرائيلية.

بدوره، أكد كوزما أهمية الشراكة بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، متعهدا بالعمل على توسيع الشراكة القائمة، مشددا على موقف بلاده الرافض لخطة الضم الإسرائيلية.

#التعليم العالي #ابو مويس #سلوفينيا

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