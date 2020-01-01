اتفاق فلسطيني كندي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

رام الله / سما /

اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثلة كندا في فلسطين روبن ويتلوفر، اليوم الثلاثاء، على فتح حوار مشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ووضع الآليات المناسبة لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وراجع الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حصيلة نتائج المشاريع التي تنفذها الوزارة وشركائها بدعم من حكومة كندا، في مجالات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم مشاريع المرأة الإنتاجية، والخطوات المستقبلية لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل تداعيات الجائحة الصحية خاصة على القطاعات الأكثر تضرراً، وفي مقدمتها المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وعبر الجانبان عن الرغبة الأكيدة في بذل مزيد من الجهود المشتركة لرفع درجة الاستجابة لاحتياجات ومستلزمات تعزيز صمود هذه القطاعات، بما يمكن من الحفاظ على استمرارها في عمليات التشغيل والإنتاج.

واستعرضا الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها فلسطين في ظل جائحة كورونا، وقرار القيادة بالتحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدة الأميركية ردا على خطط ضم أراضي من الضفة الغربية والأغوار.

وأعلنت ويتلوفر موقف كندا الداعم لمبدأ حل الدولتين والسلام العادل في المنطقة، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية ومعارضة بلادها خطة الضم الإسرائيلية، والتزامها بدعم الجهود الدولية المبذولة لمنع هذه الخطوة.