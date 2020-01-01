وقفة احتجاجية عقب الاعتداء على ممرض بالمستشفى الوطني بنابلس

نابلس / سما /

نظم الطاقم الطبي في المستشفى الوطني الحكومي بنابلس، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بعد تعرض زميل لهم للاعتداء، من قبل مرافقي أحد المرضى.

ورفع المشاركون بالوقفة، لافتات تطالب بوضع حد للاعتداءات على الطواقم الطبية، ومعاقبة المعتدين.

وأوضح الممرض أحمد الشوبكي، أحد المشاركين بالوقفة، أن مرافقي أحد المرضى اعتدوا بأدوات حادة على الممرض المناوب بقسم الطوارئ، وأصابوه بجراح بوجهه ورأسه، مطالباً بفرض عقوبات رادعة بحق المعتدين، لإنهاء ثقافة الاعتداء على الطواقم الطبية.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه بهما بالاعتداء على الممرض.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت بلاغاً عن قيام مرافقي مريض بالاعتداء على أحد الممرضين، وإلحاق الضرر بأحد الأجهزة الطبية بالمستشفى الوطني.

وعلى الفور، تحركت دورية من الشرطة للمستشفى وألقت القبض على المشتبه بهما، وضبطت بحوزتهما أداة حادة.

وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه بهما لحين انتهاء الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة أصولاً.