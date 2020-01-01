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ابو هولي: يطالب مؤتمر التعهدات للدول المانحة بتمويل اضافي يمكن الاونروا الخروج من أزمتها المالية

الثلاثاء 23 يونيو 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو هولي: يطالب مؤتمر التعهدات للدول المانحة بتمويل اضافي يمكن الاونروا الخروج من أزمتها المالية


غزة / سما /

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مؤتمر التعهدات المستمرة للأونروا بتمويل اضافي يمكن الاونروا الخروج من أزمتها المالية التي تواجهها .
 
ولفت د. ابو هولي ان العجز المالي الذي يواجه الاونروا يقدر بـ 73% من قيمة الموازنة ، والذي يزيد عن مليار دولار من اجمالي موازنة 2020  التي تقدر 1.4 مليار دولار .

وأوضح أبو هولي أن 70 دولة مانحة ستشارك في مؤتمر التعهدات الذي يعقد مساء اليوم  للوقوف على الوضع المالي للأونروا بمشاركة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش ومفوض عام الأونروا فيليب لازاريني والدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين .
 
وطالب الدول المانحة المشاركة بترجمة مواقفها السياسية الداعمة للأونروا والتي كان اخرها التصويت بالأغلبية الساحقة لقرار تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا لثلاث سنوات جدد تنتهي في حزيران 2023 من خلال الخروج بتعهدات مالية جديدة تساهم في حماية الاونروا واستمرارية خدماتها وتامين تمويل دائم ومستدام وقابل للتنبؤ يقطع الطريق امام المخطط الامريكي لتصفيتها .

واوضح د. ابو هولي بأن الحملة الوطنية لدعم الأونروا التي اطلقتها دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة في 20 حزيران  مستمرة  حتى الثاني من تموز/ يوليو المقبل، لإيصال رسائلها لمؤتمر التعهدات الذي يعقد اليوم ومؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين الذي يعقد يوم 25/6 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وصولاً الى اجتماعات اللجنة الاستشارية التي ستعقد في الاردن في الأول من تموز /يوليو 2020 لمدة يومين بضرورة دعم الاونروا واستمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194 .

#احمد ابو هولي #الاونروا #الدول المانحة

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