جنرالات جيش الإحتلال يحثون ترامب على دعم خطة الضم

القدس المحتلة / سما /

بعثت مجموعة من جنرالات جيش الإحتلال برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحثه على دعم خطة نتتياهو لتطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية.

وتعتقد مجموعة الضباط وعددهم الف ضابط حسب صحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية، المعروفة باسم حماة إسرائيل ، أن الخطة تقدم لإسرائيل فرصة أمنية لا مثيل لها لوضع 30٪ من الضفة الغربية داخل حدود إسرائيل الدائمة.

وتابعت الرسالة التي حملها السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان " أيها الرئيس ، بفضل صداقتك وقيادتك الحكيمة ، نقف الآن على مفترق طرق تاريخي في تاريخ 4000 عام للشعب اليهودي في أرض إسرائيل نحن على ثقة من أنك ستواصل العمل من أجل ضمان السلام المستقبلي لشعب إسرائيل والشرق الأوسط ككل من خلال الوقوف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يطبق سيادتنا على حدودنا الشرقية ، وادي الأردن ومدن وقرى في الضفة الغربية ".



يشار إلى إن فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على أكثر من 30٪ من الضفة الغربية ، بما في ذلك جميع المستوطنات ، قد تم دمجها بالفعل في خطة ترامب للسلام لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الضباط في رسالتهم لا يمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك إلا بموافقة من الولايات المتحدة. هناك من يخشى من أن واشنطن ، التي تسعى إلى استرضاء الدول العربية المعتدلة مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة ، قد ترغب في خطة أكثر تعديلًا.





وتريد الولايات المتحدة موافقة كل من غانتس ونتنياهو على أي خطة للسيادة. ومن المتوقع أن يعقد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان اجتماعات في البيت الأبيض حول هذا الموضوع هذا الأسبوع ، ربما في وقت مبكر اليوم.