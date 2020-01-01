اختتام دوري الدرجة الاولى بلقاءات هامشية

رام الله / سما /

في الجولة الاخيرة من منافسات دوري الدرجة الاولى ، حقق فريق عسكر الفوز على العربي بيت صفافا 3/2، في اللقاء الذي جرى على إستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليحل مركز عسكر في المركز الخامس برصيد "32" نقطة، فيما استقر العربي عند النقطة"30" في المركز السابع .

افتتح عسكر التسجيل مبكرا ، عبر توغل ناجح من محمد الزقوق من الطرف الايمن ، مستغلاً خروج الحارس، سدد كرة في الزاوية اليسرى"8"، وكاد العربي ان يرد في الدقيقة "14" عندما تابع ثائر ابو دية كرة ملعوبة داخل الصندوق سددها برأسه ،لتمر من فوق العارضة.

وعند الدقيقة "17" عدل العربي النتيجة، من خلال علامة الجزاء، اثر لمس المدافع خالد طقاطق الكرة، نفذها امير عليان في اقصى الزاوية اليمنى وكاد الحارس اوس ان يصدها، لكن الكرة واصلت طريقها للمرمى، وفي الوقت الاضافي للشوط ، تابع محمد عصفور كرة عرضية واجه بها المرمى ،وسدد كرة تالق الحارس عليان في ابعادها لركنية.

ومع انطلق الشوط الثاني انطلق انطلق محمد الكركي ، لداخل الصندوق ليتعرض لعرقلة واضحة من الحارس اوس، احتسب على اثرها الحكم ركلة جزاء نفذها رابح صلاح الدين وسجل منها هدف التقدم الثاني "54"، وفي الدقيقة "64" تابع محمد الكركي كرة عرضية ملعوبة من عزام صلاح، سددها الكىكي برأسه فوق المرمى.

وفي الدقيقة"72" نجح عسكر تعديل النتيجة، من كرة سددها محمد عصفور من مشارف الجزاء استقرت في الشباك، تكللت هجمات عسكر بهدف التقدم، عندما استلم الزقزوق كرة استقر بها داخل الصندوق ، سددها بقوة في المرمى وسجل منها الهدف الثالث لفريقه الثاني له"82"، ادار اللقاء محمد برهم، وساعده أشرف ابو زبيدة، أحمد طه، ومحمد عويس رابعاً، راقب اللقاء أبراهيم حروب.

وفي باقي نتائج الأمس فاز الظاهرية على مركز طولكوم 2-صفر وسلوان على الكرمل 2-1 وتعادل اسلامي قلقيلية وجنين 4-4 وفاز العبيدية اداريا على أبناء القدس