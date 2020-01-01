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فيديو.. إعلامي شهير يكشف سرا صادما عن أم كلثوم!

الثلاثاء 23 يونيو 2020 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إعلامي شهير يكشف سرا صادما عن أم كلثوم!


وكالات / سما /

كشف الإعلامي المصري، محمود سعد، سرا عن "كوكب الشرق" أم كلثوم يتعلق بتضحية قامت بها من أجل الاحتفاظ بصوتها الذي أطرب الملايين في العالم العربي.

وأشار سعد في برنامج "باب الخلق" الذي عرض على فضائية "النهار" المصرية، أن أم كلثوم كانت تعاني من جحوظ في عينيها، موضحا أنها في نهاية أربعينيات القرن الماضي تعرضت لأزمة صحية بسبب مشاكل في الغدة، أدت لجحوظ إحدى عينيها، فسافرت لأمريكا للعلاج.

وتابع: "وهناك أخبر الطبيب أم كلثوم أنه سيجري عملية جراحية لها، لكن هناك احتمالية ضعيفة بأن تتأثر الحنجرة بذلك، فرفضت أم كلثوم على الفور خوفا من أن تفقد موهبتها في الغناء".

وأضاف محمود سعد أن أم كلثوم "ضحت بأن يكون هناك جحوظا في عينيها في سبيل الاحتفاظ بصوتها وحنجرتها".

ومازالت الفنانة الراحلة أم كلثوم، الحاضرة صوتا وفنا، والغائبة جسدا، مترسخة في وجدان كل عربي، بعد أن فارقت محبيها عام 1975 بتقديم آخر أغنية لها "ليلة حب" مودعة إرثا فنيا وثقافيا كبيرا، هو الأضخم والأغنى في القرن العشرين، وودعها محبوها بجنازة تقدر إلى اليوم، بالأكبر في العالم، حيث قدر عدد المشييعين بأكثر من مليوني شخص.

 
 
 
 
 
 
 
#أم كلثوم #محمود #كوكب الشرق #فلسطين #Israel #كورونا

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