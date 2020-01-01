مقتل نمر نادر بسم فئران

وكالات / سما /

قال أحد مسؤولي الحياة البرية في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، إن نمرا سومطريا نادرا نفق بعد أن التهم خروفا نافقا مسمما بسم فئران، في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا.

وقال بوبي نوباندري، المسؤول في منتزه باتانج جاديس الوطني، نقلا عن معلومات صادرة عن الشرطة المحلية، إن السكان المحليين عثروا في الأسبوع الماضي على جثة النمر بدون رأس، في منطقة مانديلينج ناتال.

وأوضح: "سوف نرسل فريقا للتحقيق".

وليس معروفا ما إذا كان الفخ قد تم وضعه عن عمد للإيقاع بالنمر.

وكانت النمور قتلت خمسة أشخاص على الأقل في جزيرة سومطرة منذ أواخر العام الماضي.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة في إقليم آتشيه إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص بسبب مزاعم قتلهم نمرا بعد نصب فخ له.

وقال كبير المحققين الإقليميين، ويدعى مارجيانتا إنه قد تم إلقاء القبض على الأربعة أثناء محاولتهم بيع جلد النمر وجمجمته وأنيابه، مقابل 100 مليون روبية (7 آلاف دولار).

ويشار إلى أن النمر السومطري هو السلالة الوحيدة للنمور المتبقية في إندونيسيا، بعد أن انقرضت النمور في جزيرتي جاوة وبالي قبل سنوات.