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مجدلاني: نتطلع لتوفير الرعاية والتمكين لأسر الأيتام عبر صندوق خاص بها

الثلاثاء 23 يونيو 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن الوزارة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع جمعية الإغاثة الإسلامية لتوفير الرعاية والتمكين لأسر الأيتام عبر صندوق خاص بها.

وأضاف أن الوزارة تفتح أبوابها لكل الشراكات المحلية والدولية لضمان توفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة، والأسر المنكشفة نتيجة جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيسة جمعية الإغاثة الإسلامية، مكتب فلسطين ايلينا قليبو، في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأكد مجدلاني أن الوزارة وضمن رؤيتها التنموية الجديدة، تسعى الى تمكين أسر الأيتام ونقلها من حالة الإغاثة وتلقي المساعدات للاعتماد على الذات".

وثمن مجدلاني دور الإغاثة الإسلامية وتعاونها خلال جائحة كورونا، وقدرتها الفعالة على الاستجابة للتحديات والتعامل مع الظرف الطارئ عبر تدخلات متعددة الأطراف، شملت توزيع نحو 1400 طرد غذائي لأسر الأيتام والأسر المتضررة.

من جانبها، أكدت قليبو مواصلة التعاون مع الوزارة لتقديم المزيد من الخدمات لأسر الأيتام والأسر الفقيرة، وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.

#احمد مجدلاني #الأيتام

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