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صحة غزة: التجربة الناجحة في مواجهة كورونا تعود لإجراءات لا مثيل لها بالعالم

الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: التجربة الناجحة في مواجهة كورونا تعود لإجراءات لا مثيل لها بالعالم


غزة / سما /

قال رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة، أن التجربة الناجحة في مواجهة كورونا بالقطاع تعود إلى الإجراءات التي لم يسبق لها مثيل في دول العالم.

ولفت العبادلة في تصريح صحفي، إلى التنبه المبكر من قبل وزارة الصحة بغزة للخطر وتقديرها لانتشاره في دول العالم، وتطويرها للإجراءات بشكل مستمر لمواجهة الفيروس.

وتطرق العبادلة لانتشار موجة ثانية من كورونا في عدد من الدول، قائلًا: "إن قطاع غزة لم يشهد موجة أولى وأن الحالات بقيت محصورة على القادمين من الخارج وداخل مراكز الحجر الصحي".

وأكد المسؤول في صحة غزة، على ضرورة التزام التعليمات المتبعة وارتداء الكمامات والبعد عن المناطق المزدحمة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة ليس بمنأى عن الخطر في ظل انتشار الفيروس في دول ومناطق الاقليم المجاور.

#صحة غزة #فيروس كورونا

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