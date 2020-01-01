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مصلحة السجون تتعهد بفصل نقل الاسيرات "بالبوسطة" عن السجناء الاسرائيليين

الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

افاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين سليمان شاهين، اليوم الثلاثاء، أن ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية، أصدرت مؤخرا قرارا بما يخص الالتماس الذي قدمته الهيئة باسم الأسيرات الفلسطينيات والذي طالبن فيه، بفصل عمليات نقلهن "بالبوسطة" عن نقليات السجناء والسجينات الاسرائيليين الجنائيي, حيث يتعرضن فيه للمضايقات والإعتداءات اللفظية.

وأوضح شاهين، أن المحكمة قررت رد الالتماس بحجة تحقق احد المطالب الاساسية فيه, اثر تعهد مصلحة السجون بفصل نقليات الاسيرات الامنيات الى المحاكم العسكرية تماما عن السجناء والسجينات الجنائيين, وهو تعهد يسري على الاسيرات الامنيات وحدهن، كما اشارت المحكمة الى تعهد مصلحة السجون بدراسة اقامة نظام نقليات منفصل لكافة الاسيرات مستقبلا.

ورفضت المحكمة طلب الاسيرات الملتمسات عبر المحامي سليمان شاهين، بتوسيع تعهد مصلحة السجون، ليشمل نقليات الاسيرات الى كافة الجهات كالسجون ومراكز التوقيف والتحقيق.

#مصلحة السجون #البوسطة #فلسطين #Israel

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