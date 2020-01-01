الأتيرة: تحديد الخارطة الوبائية للمخالطين في نابلس

رام الله / سما /

أكدت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة ، أن فرقاً ميدانية تابعة لوزارة الصحة والمؤسسة الأمنية بدأت إجراءاتها صباح اليوم الثلاثاء، بمراقبة المصانع والمطاعم والمرافق العامة بالمدينة،

لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الصحية، مضيفةً أنه سيتم فرض الغرامات المتعلقة بحالة الطوارئ، والتدابير الصحية اللازمة.

وأوضحت الأتيرة في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن طواقم الطب الوقائي تمكنت أثناء فترة إغلاق مدينة نابلس من تحديد الخارطة الوبائية للمخالطين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أنه بعد التأكد من تعقيم الأماكن العامة وحجر المصابين والمخالطين، وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة، تم إعادة فتحها من جديد مع ضرورة مراعاة التزام المواطنين بالاجراءات الصحية اللازمة.