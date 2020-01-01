  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأتيرة: تحديد الخارطة الوبائية للمخالطين في نابلس

الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأتيرة: تحديد الخارطة الوبائية للمخالطين في نابلس


رام الله / سما /

أكدت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة ، أن فرقاً ميدانية تابعة لوزارة الصحة والمؤسسة الأمنية بدأت إجراءاتها صباح اليوم الثلاثاء، بمراقبة المصانع والمطاعم والمرافق العامة بالمدينة،

لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الصحية، مضيفةً أنه سيتم فرض الغرامات المتعلقة بحالة الطوارئ، والتدابير الصحية اللازمة.

وأوضحت الأتيرة في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن طواقم الطب الوقائي تمكنت أثناء فترة إغلاق مدينة نابلس من تحديد الخارطة الوبائية للمخالطين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أنه بعد التأكد من تعقيم الأماكن العامة وحجر المصابين والمخالطين، وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة، تم إعادة فتحها من جديد مع ضرورة مراعاة التزام المواطنين بالاجراءات الصحية اللازمة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف مواقف مصر والأردن بعد الضم

القيادة تجتمع الاربعاء.. مجلس الوزراء يكشف عن موعد نتائج الثانوية العامة..

بينت: لهذا السبب.. سنستيقظ على هجوم لحزب الله على مستوطنات الشمال

شاهد: الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان الوطني في أريحا رفضا لخطة الضم

إثيوبيا تُعلن اكتمال 74% من سدّ النهضة ودعوة مصرية مشروطة لاستئناف الحوار "فورا"

الرئاسة: نخطو خطوات هامة لإفشال مشاريع الضم وخطط ترمب وخرائطه

"مرفق الرابط".. الأونروا بغزة تعلن عن مكان وتاريخ انعقاد امتحان وظيفة معلم..

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: التجربة الناجحة في مواجهة كورونا تعود لإجراءات لا مثيل لها بالعالم

ركن

أبو ركن يزعم : السلطة رفضت طلبنا بتخفيف العقوبات على غزة

وزيرة الصحة: تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

79293

صحيفة عبرية تكشف مواقف مصر والأردن بعد الضم

مؤتمر هام لكتائب القسام خلال الايام القادمة..