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وزيرة الصحة :الإعلان عن نتائج 1750 عينة لاحقاً

الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة :الإعلان عن نتائج 1750 عينة لاحقاً


رام الله / سما /

أفادت وزيرة الصحة، مي كيلة، اليوم الثلاثاء، أنه جرى سحب 1750 عينة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم، وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقاً، مشيرةً إلى أن تفوح بالخليل هي أكبر البؤر التي تعاني من فيروس كورونا وكذلك مدينتي الخليل وحلحول.

وفيما يتعلق بالمصاب في قرية مردة، أوضحت وزيرة الصحة، في حديث إذاعي، أنه تم تحديد الخارطة الوبائية للمخالطين وسيتم إعادة الفحص لهم يوم الخميس، أي في اليوم الخامس

من مخالطتهم، حيث أن الفحص من اليوم الاول لا يُظهر انتقال العدوى.

وشددت كيلة على أن هذه الموجة من انتشار فيروس كورونا أكبر من السابقة، وذلك جراء الاختلاط الكبير والتجمهر حفلات الزفاف، وغيرها من التجمعات، وبسبب عدم لبس الكمامة والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشارت كيلة إلى أنه تم في هذه المرحلة وقف المسوحات العشوائية، ويجري التركيز على الخرائط الوبائية والتوجه للبؤر التي يوجد فيها إصابات كثيرة.

ونوهت الوزيرة إلى أن 20% من المصابين هم من فئة كبار السن، وهم أكثر عرضة لأن تكون حالتهم خطرة لأن أجسامهم لا تتحمل الفيروس، مبينة أن حالة واحدة من المصابين فقط في الإنعاش فيما الأوضاع الصحية لبقية المصابين مستقرة.

وأضافت كيلة أن اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ستجتمع الخميس المقبل لدراسة مستجدات الحالة الوبائية في فلسطين.

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