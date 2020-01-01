أبل تعيد إغلاق بعض متاجرها الأمريكية

وكالات / سما /

تخطط عملاقة التكنولوجيا أبل لإغلاق 11 متجرا من متاجرها الأمريكية من جديد وبشكل مؤقت بعد حدوث زيادة في أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مجلة "بي سي ماغ" قالت الشركة إنه ونظرا للظروف الحالية المتعلقة بالفيروس سيتم إغلاق المتاجر بشكل مؤقت في بعض المناطق في خطوة تتخذها الشركة بدافع الحذر كما أنها ستراقب الوضع عن كثب للعودة في أقرب وقت ممكن.

وتهتم أبل بالبيانات الصحية المحلية، وقد حددت مواقع في أربع ولايات أمريكية هي فلوريدا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وأريزونا لإعادة الإغلاق بشكل مؤقت.

وكانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون قد وعدت، عندما بدأت بإعادة فتح بعض متاجر التجزئة الأمريكية في شهر أيار/ مايو، بأنها لن تتردد في إغلاق المواقع مرة أخرى إذا لزم الأمر.

من جانبها تكافح الولايات المتحدة من أجل إبقاء أرقام حالات الإصابة بالفيروس منخفضة، حيث تسمح الولايات بإعادة فتح الأعمال والأنشطة التجارية، ويحاول الناس العودة إلى الحياة الطبيعية.