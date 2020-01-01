الصين تطلق آخر قمر صناعي في نظام بيدو الملاحي

وكالات / سما /

أطلقت الصين آخر قمر اصطناعي لنظام بيدو للملاحة عبر الاقمار الاصطناعية (بي دي إس) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 9:43 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت بكين.

وذكر المكتب الصيني للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية أن هذا القمر الصناعي رقم 55 في عائلة بيدو التي يشير اسمها إلى مجموعة "الدب الأكبر" النجمية حسب المصطلح باللغة الصينية، وتم إرساله إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي.

وقال المركز إن مهمة الإطلاق كانت نحاجة تماما.

ويذكر أن عملية الإطلاق اليوم الثلاثاء هي العملية رقم 336 بواسطة سلسلة صواريخ لونغ مارش.