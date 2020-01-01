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جامعة بيرزيت الثامنة عالمياً والأولى عربياً في مسابقة نورمبرغ للمحكمة الصورية

الثلاثاء 23 يونيو 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

فاز فريق دائرة القانون في جامعة بيرزيت بالمرتبة الثامنة عالميا في مسابقة "نورمبرغ للمحكمة الصورية للعام 2020"، وهي مسابقة دولية باللغة الإنجليزية في القانون الجنائي الدولي، تقام في مدينة نورمبرغ الألمانية.

وشارك في المسابقة هذا العام 65 فريقا جامعيا، يمثلون 40 دولة حول العالم، وكان فريق جامعة بيرزيت الفريق العربي الوحيد على لائحة أول 12 جامعة.

وضم الفريق أربع طالبات من دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، هن آية عويضة وايليا أبو حجلة وديالا أبو غربية وربى سراج، واللواتي تدربن مع الأستاذة ميلينا أنصاري ومساعدتها هاجر صبيح. وتشكلت المسابقة من مرحلتين، المرحلة الكتابية والمرحلة الشفوية، والتي ألغيت بسبب جائحة كورونا.

وقالت رئيسة دائرة القانون هالة الشعيبي "رغم تدهور الأوضاع في الوطن خلال الثلاثة أشهر السابقة بسبب انتشار وباء كورونا وإغلاق الجامعات، إلا أن فريق جامعة بيرزيت أكمل مساره في المسابقة، وبذل الطلبة والمدربة جهدا ووقتا إضافيا، وأثبتوا قدرتهم على تحضير مذكرات كتابية تنافس الجامعات على الصعيد الدولي."

وكانت جامعة بيرزيت حصلت على المرتبة الثانية عالميا العام الماضي في هذه المسابقة.

 
#جامعة بيرزيت

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