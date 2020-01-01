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"بي إن سبورت" تصدم متابعيها بهذا الخبر

الثلاثاء 23 يونيو 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بي إن سبورت" تصدم متابعيها بهذا الخبر


وكالات / سما /

كشفت شبكة  "بي إن سبورت" القطرية الرائدة في نقل أهم المناسبات الرياضية ودوريات كرة القدم في العالم في السنوات الأخيرة، عن خبر غير سار بالنسبة لمشتركيها، وخاصة لعشاق الكرة الإيطالية.

وأعلنت الشبكة بشكل رسمي، عدم بث مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم "Serie A"، خلال الفترة المقبلة.

وكانت مصادر صحفية قد أكدت في الأيام الأخيرة وجود خلاف بين الشبكة القطرية ورابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقالت الشبكة أمس الإثنين في بيان رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A الدوري الإيطالي".

وأضاف بيان beIN: "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائما على قنواتنا".

يذكر أن الدوري الإيطالي استؤنف يوم السبت الماضي، بعد توقفه منذ أواسط شهر آذار / مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

#بي إن سبورت #الدوري الإيطالي

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