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هل سينتقل هاري كين إلى ريال مدريد؟ مورينيو يجيب

الثلاثاء 23 يونيو 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سينتقل هاري كين إلى ريال مدريد؟ مورينيو يجيب


وكالات / سما /

خرج جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير عن صمته فيما يخص الشائعات التي تتحدث عن رحيل المهاجم الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وادعت بعض المصادر الصحفية أن هاري كين قرر الرحيل عن توتنهام والانتقال إلى نادٍ يمكنه معه تحقيق الألقاب، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق هذا الموسم، بينما ربطته بعض التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد الذي لطالما أبدى رغبة بالحصول على خدمات اللاعب.

لكن جوزيه مورينيو قطع الطريق بشكل كامل على ريال مدريد أو حتى مانشستر يونايتد الذي يحلم بضم هاري كين، وأوضح أن مهاجمه سوف يستمر مع الفريق، ولا يرغب بمغادرة النادي أبداً.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية “ما الذي يمكن أن يفعله النادي مع هاري كين؟ لا يحتاج النادي لفعل أي شيء”.

وتابع “يحتاج النادي لقول فقط: هاري كين لنا، هاري كين لديه عقد طويل الأمد، هاري كين ليس للبيع، هاري كين هو توتنهام، هاري كين سوف يبقى”.

وأنهى مورينيو حديثه “ماذا يجب أن نفعل، لا يجب أن نفعل شيء، نحن نريد نفس الأمر، هاري كين لا يريد شيئاً مختلفاً عن الذي يريده السيد ليفي (رئيس توتنهام)، ويريده لويس (المدير الرياضي)، وأريده أنا، لا يريد أي شيء مختلف عنا”.

#توتنهام #ريال مدريد #مورينيو #هاري كين

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