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اليوفي يقدم راتباً مغرياً لآرتور وبرشلونة لا يمانع رحيله

الثلاثاء 23 يونيو 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوفي يقدم راتباً مغرياً لآرتور وبرشلونة لا يمانع رحيله


وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن العرض المغري الذي قدمه يوفنتوس للتعاقد مع البرازيلي آرتور ميلو نجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعاد يوفنتوس لمحاولة التوقيع مع آرتور ميلو مرة أخرى رغم أنه أكد عدم رغبته بالرحيل عن برشلونة في وقت سابق، لكن النادي البيانكونيري يرى أنه يمكن تغيير موقف اللاعب خصوصاً أنه لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الكاتالوني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن يوفنتوس عرض على النجم البرازيلي راتباً كبيراً يبلغ 7 ملايين يورو سنوياً، ويمكن أن يصل إلى 8 ملايين يورو مع الحوافز والمكافآت، وهذا ضعفي ما يجنيه حالياً مع برشلونة، فهو يحصل على 2.2 مليون فقط في السنة، وقد يصل إلى 3 ملايين مع المتغيرات.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سوف يستغل يوفنتوس أيضاً الفارق بين اقتطاع الضرائب في إيطاليا وإسبانيا، حيث تقتطع مصلحة الضرائب 30% من الرواتب في إيطاليا، مقابل 45% في إسبانيا تذهب لمصلحة الضرائب.

وأضاف التقرير أن برشلونة لا يمانع فكرة رحيل آرتور ميلو عن النادي هذا الصيف بمقابل التعاقد مع النجم البوسني ميراليم بيانيتش بصفقة تبادلية، وكل شيء يتوقف في الوقت الحالي على قرار النجم البرازيلي النهائي، والذي يجب اتخاذه في أسرع وقت ممكن.

#يوفنتوس #آرتور ميلو #برشلونة

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