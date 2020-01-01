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ساري يرد على منتقدي أداء يوفنتوس بتصريحٍ ناري

الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساري يرد على منتقدي أداء يوفنتوس بتصريحٍ ناري


وكالات / سما /

عبر ماوريسيو ساري، المُدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بولونيا بهدفين دون رد سجلهما كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا، وذلك في عودة الفريق لأجواء الدوري الإيطالي.

وقال ساري، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :”أن تملك لاعبين من مستوى القمة فردياً فإن ذلك يعني أنهم قادرون على حل أي مُباراة لك، ولكن علينا أن نضع الفريق بأكمله في سياق يُمكنهم أن يُعطوا من خلاله أفضل ما لديهم”.

وتابع المُدير الفني للبيانكونيري حديثه قائلاً :”وذلك يعني أيضاً أن نواصل العمل عندما يغيب هؤلاء النجوم أو يكونون بعيدين عن مستواهم”، وأوضح قائلاً :”من المؤكد أن هناك بعض الفترات التي سيغيب فيها هؤلاء عن مستواهم، ونحن نحتاج لخيارات اخرى”.

وتحدث ساري عن مُدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت، وقال :”دي ليخت أصبح معتاداً أكثر على أسلوب الكرة الإيطالية، وبالتأكيد سيكون واحداً من أفضل مُدافعي أوروبا”.

وعن الانتقادات التي طالت فريقه، قال ساري :”في كرة القدم وفي الحياة هناك آراء وهناك حقائق، عندما تستمع للآراء تعتقد أن الفريق يتهاوى، ولكن حينما تنظر إلى الحقائق فإننا في صدارة جدول الترتيب”.

وأضاف مُدرب اليوفي قائلاً :”الانتقادات التي طالتنا مُفرطة، وذلك يُمكن أن يكون لنا دافعاً للعودة إلى اللياقة الذهنية أكثر حتى من البدنية، التي ربما ستأخذ وقتاً أطول قليلاً”.

#ساري #يوفنتوس

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