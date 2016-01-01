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فيديو.. إحصائية جديدة تؤكد سطورة جوارديولا على البريمرليج

الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إحصائية جديدة تؤكد سطورة جوارديولا على البريمرليج


وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً على ضيفه بيرنلي بخمسة أهدافٍ دون رد على ضيفه بيرنلي في إطار مباريات الدوري الإنجليزي.

خٌماسية السيتيزنز سجلها فيل فودين “هدفين” في الدقيقتين 22 و63، ورياض محرز “هدفين” في الدقيقتين 43 و 48، وسجل ديفيد سيلفا هدفاً في الدقيقة 51.

مباراة اليوم هي السابعة عشر في مسيرة بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي التي تنتهي بتسجيل لاعبي السيتي 5 أهداف أو أكثر في الدوري الإنجليزي منذ بداية موسم 2016/2017 وهو تاريخ بداية حقبة جوارديولا في النادي.

 ويتفوق السيتي بهذا الرقم بفارق 8 مُباريات عن أقرب مُلاحقيه خلال تلك الفترة، وهو الرقم الذي يؤكد تفوق الأسلوب الهجومي لجوارديولا على باقي أقرانه في البريميرليج.

ورفع مانشستر سيتي بفوزه على بيرنلي رصيده من النقاط إلى النقطة 63 يحتل بهم مركة الوصافة خلف ليفربول المُتصدر برصيد 83 نقطة، وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 39 نقطة في المركز الحادي عشر، ويلتقي الفريق الخميس المقبل ضد تشيلسي على أرض ستامفورد برديج.

#البريمرليج #جوارديولا #مانشستر سيتي

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