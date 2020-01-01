اقتصاد غزة توضح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة "البالة"

غزة / سما /

أصدرت وزارة الإقتصاد في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بيان لتوضيح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة "البالة" إلى القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن قرار السماح بإدخال الملابس المستعملة سيكون مؤقتًا، ولعدم تكبيد التجار الذين استوردوا هذه الملابس مزيدًا من الخسائر المادية، كونها محجوزة في المعابر منذ فترة بسبب جائحة كورونا وثمنها مدفوع.

وأشارت إلى أن القرار سيتم تقييمه بشكل دوري ودائم.

وذكرت أن القرار يأتي دعمًا للنشاط الإقتصادي في قطاع غزة، مشددةً على ضرورة التزام التجار بالمتطلبات الفنية والإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

وتنص الإجراءات على أن يتم حجز الملابس المستخدمة لمدة 48 ساعة وغسلها قبل عرضها للبيع حسب البروتوكول المعد من وزارة الصحة، إضافةً لإرتداء العمال كفات شديدة التحمل، ومراييل واقية وكمامات أثناء تفريغ البضاعة من الحاويات.