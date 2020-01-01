نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (17) مواطناً من الضفة بينهم سيدة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (17) مواطناً من الضفة بينهم سيدة من بلدة سلوان.

وقال نادي الأسير إن عشرة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي العيساوية وسلوان في القدس وهم: علي محمد عبيد، وأمجد علي عبيد، ومحمود شفيق عبيد، ومحمود رمضان عبيد، وإياس حسين عبيد، وتامر درويش، ومجد مصطفى، ومحمد وليد عبيد، ونايف وسيم عبيد، بالإضافة إلى السيدة ابتسام شرف من بلدة سلوان.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بيت لحم وهما: إبراهيم ماهر خميس (18 عاماً)، ونضال إبراهيم أبو عاهور (41 عاماً). ومن بلدة كوبر في رام الله اعتقل الاحتلال مجاهد باسل البرغوثي.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من مخيم قلنديا وهم: إسماعيل أحمد أبو لطيفة، وعبد الله محمد علقم، وأنس محمد يعقوب، علاوة على المواطن سليم الشو (60 عاماً) من أريحا.