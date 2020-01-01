صحيفة عبرية تكشف مواقف مصر والأردن بعد الضم

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، النقاب عن مباحثات سرية بين إسرائيل وبعض الدول العربية، من أجل التأثير على ردود الأفعال الرسمية والشعبية ما بعد الضم.



وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك مباحثات سرية حثيثة، بين إسرائيل والدول العربية التي وصفتها بانها "سنية معتدلة" من أجل احتواء ردود أفعالها بشان الضم.



وأضافت الصحيفة، أن رئيس الموساد يوسي كوهين، الذي يقود هذه المباحثات، اجتمع مؤخرا عدة مرات، بقادة المخابرات المصرية والأردنية.



ووفقا للصحيفة، توصل رئيس الموساد كوهين، الى اتفاق مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، لتمرير الضم، وفي المقابل الإعراب عن شجب واستنكار الضم.



وبحسب الصحيفة، أكدت مصادر أمنية مصرية، أن مصر ستكتفي بتصريحات الشجب والإستنكار بعد الضم، وأن المخابرات المصرية نصحت المخابرات الأردنية، بتوصية الملك عبدالله بفعل ذلك.



وادعت يسرائيل هيوم، إن مصدر أمني أردني أكد للصحيفة، أن كل مصر والأردن أبلغتا الرئيس عباس انهما ستكتفيان بالشجب والاستنكار بعد الضم.



وزعمت الصحيفة العبرية أن كل من مصر والأردن، ليست معنيتان بالمساس باتفاقيات السلام التي وقعتها مع إسرائيل.