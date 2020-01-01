"غوغل" يحتفي بذكرى ميلاد المناضلة العربية هدى شعراوي

القاهرة / وكالات /

احتفى محرك البحث العالمي "غوغل"، اليوم، بذكرى ميلاد المناضلة العربية، هدى شعراوي، نصيرة المرأة ورائدة النهضة النسائية، والمناهضة بعناد للاستعمار البريطاني في مصر.

ووضع الموقع صورة على واجهته الرئيسية، تجمع عددا من النساء، وتعبر عن نشاطات مختلفة للمرأة من التعليم أو الرياضة أو الموسيقى أو الرسم، يتوسطها صورة لهدى شعراوي.

ولدت نور الهدى محمد سلطان "اسمها الحقيقي"، في 23 يونيو 1879م، ووالدها محمد سلطان باشا، رئيس المجلس النيابي الأول في مصر في عهد الخديوي توفيق.

وتلقت دروسا في اللغة العربية، والتركية، والفرنسية، والبيانو، وحفظ القرآن في المنزل، بينما توفي والدها وتولى ابن عمها والوصي عليها، علي باشا شعراوي، تربيتها ورعايتها، ثم تزوجها رغم عدم قبولها في البداية بسبب تفضيل أخيها الصغير عليها في المعاملة رغم أنه كان يصغرها بعشرة أعوام، وهو ما كان له أثر كبير في تكوين شخصيتها وتحول أسلوب تفكيرها وحياتها كذلك سفرها لأوروبا، وانبهارها بامتيازات المرأة الأوروبية.

كما كان لنشاط زوجها السياسي علي شعراوي أثر كبير على نشاطاتها فقادت مظاهرات السيدات عام 1919، وأسست "لجنة الوفد المركزية للسيدات كما أسست جمعية لرعاية الأطفال عام 1907 ونجحت في إقناع الجامعة المصرية بتخصيص قاعة للمحاضرات النسوية عام 1908.

ودعت شعراوي أثناء استقبال المصريين للزعيم سعد زغلول عام 1921 إلى رفع السن الأدنى لزواج الفتيات ليصبح 16 عاما، وكذلك للذكور ليصبح 18 عاما، ووضع قيود للرجل للحيلولة دون الطلاق من طرف واحد، كما أيدت تعليم المرأة وعملها المهني والسياسي، وعملت ضد ظاهرة تعدد الزوجات، كما دعت إلى خلع غطاء الوجه وقامت هي بخلعه.

نالت شعراوي عدة أوسمة ونياشين من الدولة المصرية في حياتها وتوفيت في 12 ديسمبر 1947.

وأطلق اسمها على العديد من المؤسسات والمدارس والشوارع في مختلف مدن مصر تكريما لها بعد وفاتها.