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مؤتمر هام لكتائب القسام خلال الايام القادمة..

الثلاثاء 23 يونيو 2020 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤتمر هام لكتائب القسام خلال الايام القادمة..


غزة / سما /

كشفت مصادر عن مؤتمر صحفي هام تعقده كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس خلال أيام.

وأفادت المصادر لصحيفة "فلسطين" أن المؤتمر سيخرج به الناطق العسكري باسم القسام "أبو عبيدة"، لوضع النقاط على الحروف بمواجهة خطة احتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وكانت مصادر مصرية قد كشفت عن اتصالات إسرائيلية مصرية، تفيد بوجود مخاوف إسرائيلية كبيرة من رد حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على خطة احتلال الضفة المعروف إعلاميا بمخطط الضم الإسرائيلي.

وكان آخر ظهور للناطق العسكري باسم القسام في 19 نوفمبر/ تشرين ثان 2019 خلال فعالية نظمت إحياءً للذكرى الأولى لعملية "حد السيف" التي أحبطت الكتائب بموجبها عملية تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى قطاع غزة.

وحذّر أبو عبيدة في حينه سلطات الاحتلال من أن مواصلة عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، "يرفع من فاتورة الحساب التي يتوجب على الاحتلال دفعها متى أرادت المقاومة ذلك".

#القسام #مخططات الضم #اسرائيل

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