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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي:

أسعار الخضروات:

دوالي خشنة (وقية): 2 شيكل

1ك =  8 – 10 شيكل

بامية بلدية: 10شيكل

بامية مصرية: 8  شيكل

بندورة كدار: 5 – 6 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 4 – 5 ك = 10 شيكل

خيار حمامات : 6 ك = 10 شيكل

ملوخية: 1 ك = 1.5 شيكل

ليمون: 1ك = 5 شيكل

بصل بلدي:  7 – 8 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية:  1 ك = 2 شيكل

بطاطا حلوة:  4 ك = 10 شيكل

باذنجان بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل

كوسا: 7 – 8 ك = 10 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل

لوبياء: 1ك = 4 – 5 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك =  3 شيكل

فقوس: 7 – 10 شيكل

ملفوف أحمر: 2 – 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

و7ك = 10 شيكل

تومة (وقية): 3 شيكل

ذرة بلدية: 7 كوز = 10 شيكل

الذرة: 12 – 14 كوز = 10 شيكل

أسعار الفواكه:

سانتروزة: 1ك = 4 – 5 شيكل

سانتروزة ليلى: 1ك = 4 شيكل

بطيخ: 12 – 14 ك = 10 شيكل

شمام بلدي: 7 – 8 ك = 10 شيكل

موز:  3.5 ك = 10 شيكل

تفاح أحمر : 6 شيكل

تفاح أبيض: 5 شيكل

عنب: 1ك = 5 شيكل

كرز (وقية): 4 شيكل

خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شيكل

خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شيكل

مشمش: 1ك = 6 شيكل

أجاص:  5 – 6 شيكل

مانجا: 8 – 10 شيكل

كيوي: 1 ك =  5 – 6 شيكل

#الخضروات

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