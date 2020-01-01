رام الله / سما /

تصدر المهرجان الوطني الحاشد في مدينة أريحا الرافض لمخطط الضم عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

يوم الزحف: العالم من أريحا يعلن رفضه القاطع للضم

والدة الشهيد إياد الحلاق تطالب المجتمع الدولي بإنهاء الظلم الواقع على شعبنا وتنادي على العرب.. وامعتصماه

أبو ردينة: نخطو خطوات هامة لإفشال مشاريع الضم وخطط ترمب وخرائطه

مجلس الوزراء: الرد الشعبي أساس الحراك الدولي الرافض لمخططات الضم

168 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل وبيت لحم ورام الله

أولمرت: القدس العربية يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية

عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار الضم

"الأيام":

صوت فلسطين والعالم يدوي في الأغوار: لا للضم

أبو ردينة: نخطو خطوات مهمة لإفشال مشاريع الضم وخطط ترامب وخرائطه

تسجيل 151 إصابة بـ"كورونا" في الخليل، و17 بمحافظات أخرى

مواجهات خلال اقتحام مقام يوسف في نابلس وإصابة رضيعة وجديها بالاختناق في العيسوية

السعودية تقرر إقامة الحج بعدد "محدود جداً" من المقيمين داخلها

الحكومة: قرارات جديدة بشأن إقامة الأفراح والثانوية العامة والترقيات في الوزارات

3 وفيات و39 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

"القدس":

مهرجان وطني حاشد في أريحا ضد مخطط الضم الإسرائيلي

تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة واستهداف المزارعين على حدود القطاع

الخلافات داخل البيت الأبيض والائتلاف الإسرائيلي تعيق الضم

تسليم ممثل الاتحاد الأوروبي مذكرة احتجاج على الممارسات الإسرائيلية بحق المقدسيين

وفاة واحدة و273 إصابة جديد بالفيروس في إسرائيل

العيساوي: مشروع E1 يصادر 2500 دونم