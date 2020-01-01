باقة الغربية: قتيل وجريحان في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قتل شاب صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بالجروح الحرجة التي أصيب بها جراء جريمة إطلاق نار في باقة الغربية، فيما أصيب شابان بجروح بين المتوسطة والخطيرة جدا.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أصيب 3 شبان في العشرينات والثلاثينيات من أعمارهم، بجروح متفاوتة إثر جريمة إطلاق نار في باقة الغربية، حيث أقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاة أحد الشبان بعد محاولات لإنقاذ حياته.

وبحسب مصدر طبي، فإن 3 شبان وصلوا بمركبتهم إلى مركز الشرطة في مدينة باقة الغربية، بعد أن تعرضت مركبتهم إلى إطلاق نار.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن استهداف المركبة وتعرضها لإطلاق النار تم في حي الشقفان في المدينة، حيث أصيب 3 شبان ووصلوا بمركبتهم إلى مركز الشرطة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للجرحى وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، وهم يعانون من جروح وصفت بين الخطيرة والحرجة.

وذكرت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أنها تحقق في ملابسات تعرض مركبة إلى إطلاق نار، حيث وصل المركبة وبداخلها 3 شبان يعانون من إصابات إلى مركز الشرطة في باقة الغربية، أعلن لاحقا عن وفاة أحد الجرحى.

وقامت الشرطة باستنفار قواتها إلى المدينة ونصب الحواجز وتفتيش المركبات داخل الأحياء السكنية، والبحث عن موقع الجريمة والمكان الذي تعرضت له المركبة إلى إطلاق نار قبل وصولها إلى محطة الشرطة.

ورجحت التحقيقات الأولية للشرطة أن المركبة تعرضت لإطلاق نار خلال تواجدها بحين سكني في المدينة، لكن دون أن تحدد الشرطة خلفية الحادث ودون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.