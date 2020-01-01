اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات في نابلس والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات ليلية في العديد من الأحياء في القدس ومدينة نابلس وخلفت إصابات وحالات اختناق، في الوقت الذي وفر جنود الاحتلال الحماية لحافلات أقلت مجموعات من المستوطنين لقبر يوسف.

واندلعت في ساعات متأخرة من الليل مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان بعد اقتحام مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت إثر وصول قوة كبيرة من قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية إلى مشارف مدينة نابلس الشرقية لتأمين دخول المستوطنين إلى منطقة قبر يوسف شرق المدينة.

وذكر الشهود بأن المواجهات ابتدأت في محيط مخيم بلاطة ومنطقة المسلخ قبل أن تنتقل إلى شارع عمان وتحديدا بالقرب من منطقة قبر يوسف التي يعتبرها المستوطنون منطقة دينية، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت لتفريق الشبان.

وسبق اندلاع تلك المواجهات دخول مكثف من قبل قوات الاحتلال عبر حاجزي حوارة وبيت فوريك، بالإضافة إلى قوة أخرى راجلة وصلت من منطقة جبل جرزيم عبر حي الضاحية وصولا إلى منطقة قبر يوسف وعمدت إلى تمشيط المنطقة قبيل وصول حافلات المستوطنين.

وفي القدس، أصيب مواطنين بالاختناق خلال اقتحام شرطة الاحتلال لبلدة العيسوية في القدس المحتلة، بينهم رضيعة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من البلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية، أن الرضيعة رتيل عودة درباس وجديها أصيبوا بحالة اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز صوب منزلهم، في بلدة العيسوية.

وأفاد شهود عيان بأنه خلال اقتحام جنود الاحتلال حي عبيد في القرية، أطلقوا قنبلة غاز اخترقت شباك المنزل، ما تسبب بحالة اختناق للرضيعة درباس نقلت إثرها للمستشفى، كما أصيب جدها محمد درباس وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجدتها عبير درباس بحالة اختناق.

وكانت قد اندلعت في ساعات متأخرة من الليل مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في بلدة العيزرية، وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز تجاه الشبان.