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حالة الطقس : اجواء شديدة الحرارة

الثلاثاء 23 يونيو 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء شديدة الحرارة


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياَ بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/06/24: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2020/06/25: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/06/26: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


 

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