البكري:30 بؤرة مصابة بكورونا في محافظة الخليل

الخليل / سما /

كشف محافظ محافظة الخليل اللواء جبرين البكري في تصريحات صحفية النقاب عن وجود 30 بؤرة جغرافية مصابة بفايروس كورونا، من أصل 52 موقعاً، ما أدى لانتشار واسع للمرض في القرى والمدن والمخيمات بالخليل.

وأوضح البكري أنه تم رصد جميع الحالات، وتم حصر الخارطة الوبائية، وبدأت الطواقم الطبية بأخذ العينات بكثافة من أجل السيطرة على الحالة الوبائية، وتبيان كل الحالات المصابة من أجل أن يتم علاجها واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها من عزل وعلاج .

واشار إلى التزام كبير بالاجراءات التي اتخذت، وتفهم من الجميع لطبيعة الاجراءات من أجل المساعدة في الحد من الوباء ومنع انتشاره في الخليل، موضحا أن الجميع يعلمون بالبروتوكولات التي نشرتها وزارة الصحة، والمطلوب من الجميع الان الالتزام بها حتى نجنب ابناءنا وشعبنا من ويلات هذا الوباء الخطير.

وأوضح ان الاحتلال الاسرائيلي يستغل الوباء ويواصل تنفيذ مخططاته، من خلال سياسات الضم للمناطق وتنفيذ الخطط الاحتلالية بشكل عام في فلسطين وفي الخليل، ويواصل عملياته واستهدافه في العديد من المناطق مثل المسافر وبني نعيم والشيوخ والبلدة القديمة ومحيط الحرم الابراهيمي، كما ويعيق عمل الطواقم الطبية في مختلف مناطق المحافظة، الى جانب اعاقة اي جهد محلي لمنع انتشار الوباء.