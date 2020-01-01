القواسمي: جماهير شعبنا تبعث برسالة مدوية بكل لغات الأرض من الأغوار

رام الله / سما /

أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن الحشود الكبيرة التي زحفت إلى الأغوار اليوم تلبية لنداء الوطن فلسطين، والحضور الرسمي الدولي والأممي المميز، هو بمثابة إعلان صريح وواضح شعبي ورسمي وأممي، برفض الضم وصفقة العار والاحتلال ونظام الابارتايد العنصري الإسرائيلي.

وقال القواسمي، في بيان صحفي، إنه رغم الحواجز الاحتلالية لمنع وصول آلاف الفلسطينيين، إلا أن الرسالة المدوية التي خرجت من الأغوار اليوم هي رسالة موقعة من عشرات الآلاف من أبناء شعبنا البطل، ومن ورائهم كل شعبنا البطل، ومن العالم الحر، وبكل لغات الأرض، أن الشعب الفلسطيني شعب حر لا يساوم على حقوقه، ولن يرفع الراية البيضاء، ولا يخضع للضغوطات والخنق الاقتصادي، ولا نساوم على حقوقنا بالدولار، وسيستمر في النضال حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي.