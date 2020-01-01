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الخارجية الفلسطينية: 156حالة وفاة و2240 إصابة بصفوف جالياتنا في العالم

الإثنين 22 يونيو 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية: 156حالة وفاة و2240 إصابة بصفوف جالياتنا في العالم


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 156 وفاة و2240 إصابة بفيروس كورونا، و1262 حالة تعافي في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل 9 إصابات جديدة في ولاية نيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي الى 904، ويبقى عدد الوفيات 63 وعدد حالات التعافي 368.

وافادت سفارة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنين سليمان حسن حسين أبو مصطفى (72 عاما)، ومحمد حسن اليعقوبي (75 عاما)، وهانم فايز فوجو (70 عاما)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 35، وتسجيل 8 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي الى 97.

وأكدت سفارة فلسطين لدى المانيا أنه تم تسجيل 22 إصابة جديدة بين ابناء الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي الى 37، تعافي منها سابقا 15.

واكدت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية، وانها تتابع أوضاع (16) عالقاً في مملكة النرويج وجمهورية أيسلندا بانتظار التنسيق لهم ليتمكنوا من العودة الى ارض الوطن.

كما افادت سفارة فلسطين لدى دولة قطر بعودة 8 طلاب فلسطينيين عالقين في الدوحة إلى لبنان، وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية اللبنانية في الدوحة وسفارة دولة فلسطين لدى لبنان، حيث تم اجلاؤهم على متن طائرة لبنانية، وتم التأكد من وصولهم الى أهليهم وذويهم بالسلامة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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