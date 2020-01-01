عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

رام الله / سما / ا ف ب

أعلن أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الإثنين، إن لدى الفلسطينيين ائتلافا دوليا يضم 192 دولة ضد خطة اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال عريقات لوكالة فرانس برس: "أصبح لدينا الآن إئتلاف دولي كبير ضد قرار اسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب".

وأوضح عريقات، أن "الائتلاف يضم المجموعة العربية أولا ومجموعة عدم الإنحياز والمجموعة الإفريقية والأوروبية".

ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وأضاف عريقات: "لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا إسرائيل والولايات المتحدة. والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة".

وأكد عريقات أن مجلس الأمن الدولي سينعقد بعد غد الأربعاء في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار الضم.

وأوضح أن "سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني".

وعن إمكان تراجع اسرائيل عن الضم في بداية تموز/يوليو أو تاجيل القرار، قال عريقات "المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، إن التاجيل أو المساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيا".

واعتبر "ان قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من اسرائيل لعملية السلام".

وفي حال تم تنفيذ قرار الضم، قال عريقات "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال، وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة، وعلى إسرائيل تحمل نتائجه".

وشدد على أن "كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولا لإنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967".