  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

الإثنين 22 يونيو 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية


رام الله / سما / ا ف ب

أعلن أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الإثنين، إن لدى الفلسطينيين ائتلافا دوليا يضم 192 دولة ضد خطة اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال عريقات لوكالة فرانس برس: "أصبح لدينا الآن إئتلاف دولي كبير ضد قرار اسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب".

وأوضح عريقات، أن "الائتلاف يضم المجموعة العربية أولا ومجموعة عدم الإنحياز والمجموعة الإفريقية والأوروبية".

ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عملية الضم بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وأضاف عريقات: "لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا إسرائيل والولايات المتحدة. والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة".

وأكد عريقات أن مجلس الأمن الدولي سينعقد بعد غد الأربعاء في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار الضم.

وأوضح أن "سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني".

وعن إمكان تراجع اسرائيل عن الضم في بداية تموز/يوليو أو تاجيل القرار، قال عريقات "المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، إن التاجيل أو المساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائيا".

واعتبر "ان قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من اسرائيل لعملية السلام".

وفي حال تم تنفيذ قرار الضم، قال عريقات "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال، وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة، وعلى إسرائيل تحمل نتائجه".

وشدد على أن "كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولا لإنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967".

#صائب عريقات #اسرائيل #منظمة التحرير #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية

مستشرق إسرائيليّ: مصر قد تلجأ لعمليةٍ عسكريّةٍ ضدّ إثيوبيا في قضية “سدّ النهضة”

محدث : مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل

العثور على مواطن مشنوقاً بخانيونس

مخطط الضم: خلافات بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ونتنياهو يلوح بالانتخابات

بينت: لهذا السبب.. سنستيقظ على هجوم لحزب الله على مستوطنات الشمال

وزيرة الصحة : تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 156 إصابة

ملادينوف: "الضم" سيقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.. والاتحاد الاوروبي: لن يمر دون رد..!

===

شاهد: الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان الوطني في أريحا رفضا لخطة الضم

5

القيادة تجتمع الاربعاء.. مجلس الوزراء يكشف عن موعد نتائج الثانوية العامة..

بينت: لهذا السبب.. سنستيقظ على هجوم لحزب الله على مستوطنات الشمال