  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: اعتماد ثلاثة قرارات لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان

الإثنين 22 يونيو 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: اعتماد ثلاثة قرارات لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان


رام الله / سما /

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في جلسته الـ43 التي استكملت أعمالها بعد انقطاع بسبب جائحة "كورونا"، للقرارات الخاصة بدولة فلسطين، تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان.

وأضاف المالكي، في بيان صحفي، ان أغلبية ساحقة للدول الأعضاء صوتت على القرارات الثلاثة كالآتي:

1- المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 36 دولة لصالح، و9 امتناع، ودولتان ضد.

2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 43 دولة لصالح القرار، وامتناع دولتين، ودولتان ضد.

3- حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 42 دولة لصالح، وامتناع 3 دول، ودولتان ضد.

وشدد على "أننا سنكمل العمل الدؤوب من أجل حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدراته، والحفاظ على الجبهة الدولية الداعمة في وجه كل من يحاول أن يقوض الحقوق الفلسطينية".

#الخارجية والمغتربين #مجلس حقوق الإنسان #الامم المتحدة #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية

مستشرق إسرائيليّ: مصر قد تلجأ لعمليةٍ عسكريّةٍ ضدّ إثيوبيا في قضية “سدّ النهضة”

محدث : مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل

العثور على مواطن مشنوقاً بخانيونس

مخطط الضم: خلافات بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ونتنياهو يلوح بالانتخابات

وزيرة الصحة : تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

بينت: لهذا السبب.. سنستيقظ على هجوم لحزب الله على مستوطنات الشمال

الأخبار الرئيسية

ملادينوف: "الضم" سيقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية.. والاتحاد الاوروبي: لن يمر دون رد..!

===

شاهد: الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان الوطني في أريحا رفضا لخطة الضم

5

القيادة تجتمع الاربعاء.. مجلس الوزراء يكشف عن موعد نتائج الثانوية العامة..

بينت: لهذا السبب.. سنستيقظ على هجوم لحزب الله على مستوطنات الشمال

تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 142 إصابة