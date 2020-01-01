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9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإثنين 22 يونيو 2020 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن


عمان /سما/

سجل الأردن، اليوم الاثنين، 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الأردن إلى 1042، حسبما ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

ووزعت الحالات كالتالي: 8 حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج الذين يقيمون في فنادق الحجر، و4 من السعوديّة، وحالة واحدة في كل من العراق، والكويت، والباكستان، والولايات المتحدة الأميركيّة، وحالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

واشار الموجز، أنّ الوضع الوبائي الحالي في المملكة عند مستوى معتدل الخطورة.

وسجل اليوم 12 حالة شفاء من فيروس كورونا، 11 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء، فيما تمّ إجراء 5264 فحصاً مخبريّاً اليوم، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 336133 فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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