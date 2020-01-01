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وزير الزراعة يعلن صرف 731 ألف دولار لـ62 مزارعا من غزة

الإثنين 22 يونيو 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة يعلن صرف 731 ألف دولار لـ62 مزارعا من غزة


رام الله / سما /

 أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الاثنين، عن صرف مبلغ ٧٣١ ألف دولار لـ ٦٢ مزارعا من قطاع غزة، من متضرري الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عام ٢٠٠٨– ٢٠٠٩.

وأشار عطاري إلى أن استكمال صرف المساعدات للمزارعين المتضررين من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستستمر في الفترة القادمة ضمن مشروع تعزيز صمود المزارعين الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه الوزارة وصندوق درء المخاطر.

وأكد عطاري حرص الحكومة على دعم التنمية الزراعية كجزء هام من استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي.

#رياض عطاري #قطاع غزة #مزراعين

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