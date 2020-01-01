الإغاثة الزراعية تنظم جولة ميدانية على برك تجميع مياه الأمطار بغزة

غزة / سما /

نظمت الإغاثة الزراعية امس زيارة ميدانية لممثل مؤسسة الدايكوني الالمانية د.احمد صافي على برك تجميع مياه الأمطار التي بدأ تنفيذها ضمن مشروع "تعزيز صمود صغار المزارعين والمجتمعات المتأثرة بالمخاطر الطبيعية والأزمات طويلة الأمد ومتعددة الأوجه" الممول من الوكالة الدولية للتعاون الالماني BMZ من خلال مؤسسة Bread for the world، وبالشراكة مع مؤسسة الدايكوني الالمانية.

وجاءت هذه الجولة بعد الانتهاء من إنشاء 57 بركة لتجميع مياه الأمطار تخدم 60 مزارعا في مناطق رفح وخانيونس وغزة، بقدرة استيعابية إجمالية 6000 كوب.

ويهدف المشروع إلى تعزيز صمود وسبل العيش للمزارعين أصحاب الحقول المفتوحة الأكثر هشاشة، وتحسين تكيف صغار المزارعين أصحاب الدفيئات الزراعية ضد مشاكل ملوحة المياه.

وشارك في الجولة طاقم المشروع المؤلف من المهندس كامل العجلة والمهندس عائد عابد.

وقال صافي أن هذا المشروع هو امتداد لشراكة مع جمعية التنمية الزراعية دامت لأكثر من 7 سنوات في مشاريع الحد من أثر الكوارث والتي كان من أبرز التدخلات خلالها تعزيز صمود المزارعين تجاه أزمة المياه من خلال إنشاء مشاريع الحصاد المائي ومنها إنشاء برك الجيوممبرين التي تمثل ابتكاراً في استخدامها لهذه الغاية والتي تتسم بعمرها الذي يزيد 25 عاما.

وأضاف صافي ان مشاريع الحصاد المائي ساهمت أيضا في زيادة ربحية المزارعين من خلال تقليل التكاليف المتعلقة بتوفير كميات المياه المطلوبة وإتاحة الفرصة للتنوع الزراعي بزراعة محاصيل لم يكونوا قادرين على زراعتها مسبقا لقلة جودة المياه المتوفرة لديهم، إضافة لتعزيز قدرتهم على التكيف مع ازمة الكهرباء واستخدامات اخرى للبرك مثل الاستزراع السمكي لدى البعض منهم.

يذكر أن المشروع يتضمن العديد من التدخلات التنموية متمثلة في إنشاء 57 بركة لتجميع مياه الامطار، وتزويد 520 مزارعا من مزارعي الأرض المكشوفة بأدوات ومعدات زراعة الأنفاق الزراعية، إضافة إلى تدريب 580 مزارعا على إدارة مصادر المياه وتقديم زيارات ارشادية لعدد 580 مزارعا، وتقييم مجتمعي واعداد خطط اعمال باستخدام منهجية CBDRM لعدد 15 مجتمعا من المجتمعات الأكثر هشاشة.