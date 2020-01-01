  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل: رفع قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامة

الإثنين 22 يونيو 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: رفع قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامة


القدس المحتلة / سما /

 قرر "كابينت الكورونا" في إسرائيل، الاثنين، رفع قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، من 200 شيكل إلى 500 شيكل.

وعلل "الكابينت" القرار بهدف زيادة الردع وزيادة امتثال الجمهور لتعليمات وزارة الصحة بعد زيادة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مستهل اجتماع "الكابينت" إن إن مسار العمل المحتمل الذي سيتم طرحه في جدول أعمال المجلس سيتضمن زيادة دراماتيكية في إنفاذ التعليمات، بما يشمل زيادة الغرامات، ووضع إدارة تنفيذية مركزية تابعة لوزارة الأمن الداخلي وتسخير كافة القوات الأخرى من أجل ضمان تنفيذ تعلميات الوقاية.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم، تسجيل وفاتين و91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 307 وفيات و20869 إصابة.

#اسرائيل #ارتداء الكمامات #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الشيخ: إذا نفّذ الاحتلال الضمّ ولو جزئياً سنحلّ السلطة والأجهزة الأمنية

مستشرق إسرائيليّ: مصر قد تلجأ لعمليةٍ عسكريّةٍ ضدّ إثيوبيا في قضية “سدّ النهضة”

محدث : مجهولون يلقون قنبلة يدوية على منزل عزيز دويك بالخليل

العثور على مواطن مشنوقاً بخانيونس

مخطط الضم: خلافات بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ونتنياهو يلوح بالانتخابات

وزيرة الصحة : تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

ايران تكشف عن تلقيها صورا يومية دقيقة لإسرائيل والولايات المتحدة

الأخبار الرئيسية

===

شاهد: الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان الوطني في أريحا رفضا لخطة الضم

5

القيادة تجتمع الاربعاء.. مجلس الوزراء يكشف عن موعد نتائج الثانوية العامة..

بينت: لهذا السبب.. سنستيقظ على هجوم لحزب الله على مستوطنات الشمال

تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل ترفع حصيلة اليوم إلى 142 إصابة

k

إصابة قاضي في محكمة صلح بيت لحم بفيروس كورونا واغلاق المحكمة