إسرائيل: رفع قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامة

القدس المحتلة / سما /

قرر "كابينت الكورونا" في إسرائيل، الاثنين، رفع قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، من 200 شيكل إلى 500 شيكل.

وعلل "الكابينت" القرار بهدف زيادة الردع وزيادة امتثال الجمهور لتعليمات وزارة الصحة بعد زيادة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مستهل اجتماع "الكابينت" إن إن مسار العمل المحتمل الذي سيتم طرحه في جدول أعمال المجلس سيتضمن زيادة دراماتيكية في إنفاذ التعليمات، بما يشمل زيادة الغرامات، ووضع إدارة تنفيذية مركزية تابعة لوزارة الأمن الداخلي وتسخير كافة القوات الأخرى من أجل ضمان تنفيذ تعلميات الوقاية.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم، تسجيل وفاتين و91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 307 وفيات و20869 إصابة.