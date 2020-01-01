شاهد: الآلاف من أبناء شعبنا يشاركون في المهرجان الوطني في أريحا رفضا لخطة الضم

أريحا /سما/

شارك الآلاف من أبناء شعبنا، مساء اليوم الإثنين، في المهرجان الوطني في أريحا، رفضا لخطة الضم الإسرائيلية، بحضور دولي واسع.

ويشارك في المهرجان، اعضاء اللجنتين التفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزراء، وقادة الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة الى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الاوروبي، وقناصل الدول الاجنبية بما فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الاردني، حيث يلقي كل منهم كلمة تؤكد موقف بلاده الرافض لخطة الضم.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال عند حاجز (الحمرا)، في مدينة أريحا والأغوار.



وقالت حركة فتح: إن إسرائيل تغلق جميع الطرق التي تؤدي إلى مدينة أريحا والأغوار لمنع فعالية مواجهة الضم، مشددة على أنه "سنجعل عند كل حاجز فعالية".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت عشرات الحافلات التي تقل مواطنين قادمين إلى مدينة أريحا، للمشاركة في المهرجان المركزي الرافض لمشروع الضم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال منعت عشرات الحافلات التي تقل مشاركين قادمين إلى مدينة أريحا في الأغوار من الوصول، بعد إغلاقها حاجزي "الحمرا" و"معالي إفرايم" شمال المحافظة.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "الحمرا"، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين لمنعهم من الوصول إلى أريحا.