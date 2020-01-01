"الخارجية": لا إصابات بين العائدين من العالقين

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن جميع العائدين الذين وصلوا إلى أرض الوطن في إطار حملة "عودة الأحباب" بصحة جيدة، وأن فحوصاتهم الطبية أكدت عدم تسجيل أي إصابة في صفوفهم، بما في ذلك الدفعة التي وصلت من كندا والدفعة الأولى التي وصلت بالأمس من مصر، بما يعني ووفقاً لبروتوكول وزارة الصحة الفلسطينية خضوعهم للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، "إن هذه النتيجة تدلل على أن مواطنينا وطلبتنا كانوا على قدر المسؤولية على حماية أنفسهم من هذا الوباء طيلة أشهر تواجدهم في جمهورية مصر العربية".

وحيت الوزارة "الأحباب العائدين على صبرهم وتحملهم المعاناة الكبيرة"، متقدمةً بالشكر والتقدير لـ"طواقم وزارة الصحة الذين وصلوا الليل بالنهار، وعملوا بساعات متأخرة من الليل، لإجراء الفحوصات وإخراج النتائج حتى يتمكن الأحباب من أبناء شعبنا من العودة إلى منازلهم والانضمام إلى أُسرهم".